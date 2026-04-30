El festival Barcelona Poesia comptarà amb Biel Mesquida, Carles Rebassa, Flotats i Emma Vilarasau

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El festival Barcelona Poesia, que se celebrarà del 14 al 21 de maig, comptarà amb les veus del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Biel Mesquida, Carles Rebassa, Dolors Miquel i Marta Pessarrodona --que serà la pregonera--, l'actor Josep Maria Flotats, l'actriu Emma Vilarasau i els cantants Marina Rossell i Ferran Palau.
Barcelona Poesia comptarà amb homenatges a Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover als escenaris habituals del Museu Marès i el Born, als quals s'afegeixen espais com la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Paral·lel 62, la Fundació Brossa i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, informa aquest dijous l'Icub en un comunicat.
Comissariat pels poetes Manuel Forcano i Anna Gual, el festival inclourà recitals, taules rodones, música, converses i espectacles, a més del lliurament del Premi Jocs Florals al poeta Martí Sales pel seu llibre 'Descripció del món'.
Entre els actes de la programació figuren el recital 'Venus i Adonis. Poema de W.Shakespeare', a càrrec dels actors Emma Vilarasau i Jordi Bosch; el recital-concert 'La poesia dels nabís', amb l'actor Josep Maria Flotats; un recital en llengua de signes catalana; el concert 'Marina Rossell: cançó i poema', en el qual la cantant estarà acompanyada del pianista Xavi Lloses, i un recital de l'obra de Joan Alcover a càrrec de Biel Mesquida.
El Barcelona Poesia conclourà amb el 41è Festival Internacional de Poesia al Palau de la Música, amb la participació de set poetes: Susanna Rafart, Eduard Sanahuja, Miriam Reyes, Adnan Özer, Mamta Sagar, Koleka Putuma i Bewketu Seyoum.