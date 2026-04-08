El Festival B de Barcelona inclou Mushka, Maria Arnal i Biznaga

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El Festival B, que se celebrarà entre el 17 i el 19 de setembre al parc del Fòrum de Barcelona, ha incorporat al seu cartell Mushka, Maria Arnal i Biznaga, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimecres.
També actuaran 8belial, Ángeles Toledano, Azombike, Claudio Montana, Gavina.mp3, Ladiferencia2006, Mala Gestión, Rebe, Stereo Madness, ultralone, Xiyo y Fernandezz i Mertixell de Soto en un set 'b2b' amb Merca Bae.
Els noms s'afegeixen als ja anunciats, com Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana, Yung Beef, Akriila, Alosa, Jimena Amarillo, La Élite i Las Petunias, entre d'altres.