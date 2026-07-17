L'Altaveu de Sant Boi de Llobregat tindrà 091, Los Sírex, Dan Peralbo i El Comboi

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El 37è Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebrarà de l'11 al 13 de setembre, tindrà 091, Los Sírex, Dan Peralbo i El Comboi, Sr.Chinarro i La Perra Blanco al cartell, informa aquest divendres en un comunicat.
Amb un eix rocker en aquesta edició, el festival es completarà amb Syd de Palma, Juana Everett, Silvio, Arnau Obiols, Jordi Ganchitos, CarlaPérezVas --integrant de Mourn-- i Kris Tena.
L'Altaveu torna a tenir una programació equilibrada entre artistes que van transformar la música popular i d'altres que segueixen el seu llegat des de llenguatges contemporanis en un festival que "reivindica la cançó com un patrimoni cultural viu i entén la música com una forma d'herència".