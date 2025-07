El festival Alma Barcelona tanca amb més de 70.000 assistents

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Alma Occident Barcelona, que se celebra al Poble Espanyol, ha tancat amb més de 70.000 assistents en l'edició "més reeixida", informa aquest dilluns el festival en un comunicat.

L'Alma Occident Barcelona va començar el 26 de juny amb el concert de Wilco i tanca aquest dilluns amb el de Julieta Venegas i Rita Payés una programació de 20 dies pels quals han passat Residente, Madness, Guitarricadelafuente, Alan Parsons, Fangoria i The Cult, entre d'altres.

L'organització, Concert Studio, s'ha mostrat agraïda amb la resposta del públic: "Aquest any hem batut rècords d'assistència sense renunciar a la nostra essència, un festival en què l'important és com et fa sentir l'experiència".