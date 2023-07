El Festival Acústica de Figueres (Girona) tindrà The Tyets, Stay Homas i Queralt Lahoz

GIRONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El 20è Festival Acústica de Figueres, que se celebrarà del 31 d'agost al 3 de setembre, comptarà en la seva programació amb The Tyets, La Casa Azul, Stay Homas, Queralt Lahoz, Miki Núñez, La La Love You i Cala Vento.

La programació d'aquesta vintena edició supera per primera vegada la quarantena de propostes, de les quals 27 s'estrenen en el festival, i fa una aposta per nous valors com Figa Flawas, Julieta, Triquell, Mushkaa i Lal'Ba, ha informat el festival aquest dimarts en un comunicat.

El festival, que disposarà de tres escenaris al centre històric de Figueres, espera reunir més de 100.000 persones durant les quatre jornades.