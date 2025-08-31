El festival Acústica de Figueres (Girona) tanca la seva 22a edició amb 120.000 espectadors

GIRONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El festival Acústica de Figueres, que acaba aquest diumenge al vespre amb la tradicional actuació de l'Orquestra Di-Versiones, ha tancat la seva 22a edició amb els 120.000 espectadors previstos en la trentena d'actuacions que ha ofert.
Segons un comunicat de l'organització, aquestes xifres "segueixen reafirmant" l'Acústica com un dels festivals més multitudinaris de Catalunya amb una programació principalment catalana, amb propostes com Els Catarres, Alizzz, Mushka, Ginestà, Maria Jaume i Lax'n'Busto.
A més, Oques Grasses va inaugurar la nit de dissabte davant de 20.000 persones l'Acústica Figueres Arena, el nou escenari del festival que gràcies a la seva capacitat "es consolida com un dels grans espais escènics del país".