El Festival Acústica de Figueres (Girona) tanca amb 120.000 espectadors

GIRONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El Festival Acústica de Figueres ha tancat la vintena edició amb 120.000 espectadors al centre urbà del municipi al llarg dels quatre dies de programació, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

Les propostes del nou pop urbà català de grups com The Tyets, Figa Flawas, Julieta, Mushkaa, Lal'Ba, Triquell i Queralt Lahoz han estat les que han tingut més convocatòria, juntament amb Stay Homas, La Casa Azul i Socunbohemio, "consolidant el relleu generacional tant d'artistes com de públic".

El públic, intergeneracional i familiar, també ha pogut gaudir de concerts de Búhos, Los Niños Jesís con Jordi Évole, El Pol Petit, Albert Pla, Quimi Portet, Joan Garriga, Raül Refree y Judit Neddermann, entre d'altres.