El Festival 42 de literatura fantàstica comptarà amb Ted Chiang i Rebecca Yarros

Homenatjarà Pedrolo, Sarsanedas, Kafka i la pel·lícula 'Matrix'

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona 42, que se celebrarà del 6 al 10 de novembre al recinte de la Fabra i Coats, comptarà amb els escriptors Ted Chiang, Rebecca Yarros --en una intervenció 'online'--, Albert Sánchez Piñol, T.Kingfisher, Mónica Ojeda i Lisa Tuttle, entre d'altres.

El festival tindrà més de 150 ponents, entre escriptors i moderadors, en les 73 activitats del programa oficial, i que inaugurarà el 6 de novembre Sánchez Piñol en una conversa amb el director, Ricard Ruiz Garzón, ha informat aquest dimecres el Festival 42 en un comunicat.

El Festival 42 comptarà amb la presència del nord-americà Ted Chiang, autor d'obres com 'Exhalació' i 'La història de la teva vida', que Denis Villeneuve va adaptar al cinema amb 'La llegada', i via telemàtica de la nord-americana Rebecca Yarros, creadora de la saga 'Empiri' i que oferirà una intervenció en línia que també es retransmetrà per Llatinoamèrica.

Una altra de les autores que assistirà al Festival 42 serà l'equatoriana Mónica Ojeda, autora de 'Nefando', 'Mandíbula' i 'Chamanes eléctricos en la fiesta del sol', a qui s'afegiran altres noms com Attila Veres, Catriona Ward, Emilio Bueso, José Ovejero, Aleksandra Lun, Ismael Martínez Biurrun i Stuart Turton.

DRAC

Els eixos de la programació del Festival 42 giraran al voltant del drac, com una de les figures més versàtils i creatives dels gèneres fantàstics; la divulgació científica, i el terror com a sensació més enllà de la racionalitat.

La Fabra i Coats acollirà l'exposició 'Hic Sunt Dracones: Quins --i com-- són els grans dracs literaris de la història', comissariada pel barceloní Eduard Martí Blanch, i que comptarà amb els dracs literaris d'obres com les de J.R.R.Tolkien o George R.R.Martin.

Entre els homenatges del festival, habituals en la programació, se celebrarà el 50è aniversari de 'Mecanoscrit del segon origen', de Manuel de Pedrolo; el centenari de la mort de Franz Kafka; el centenari del naixement de Jordi Sarsanedas, els 25 anys de la pel·lícula 'Matrix' i es recordarà Akira Toriyama, creador de 'Bola de drac'.

El programa inclou 12 tallers, pòdcasts en directe, rutes literàries, una nova edició dels Premis 42, espectacles teatrals per primera vegada i dues convencions en petit format dedicades a Shirley Jackson i Ursula K.Le Guin.