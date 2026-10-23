Festival 42 tindrà Ken Liu, Sequoia Nagamatsu i Elaine Vilar Madruga

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, el Festival 42, tindrà Ken Liu, Sequoia Nagamatsu, Elaine Vilar Madruga, Laura Gost, Laila Lalami i Mahmud El Sayed com a noms destacats.
El festival, que celebra la 6a edició, se celebrarà del 4 al 8 de novembre a la Fabra i Coats i a la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra de Barcelona, informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat d'aquest divendres.
La intel·ligència artificial, la creació de mons, les pors contemporànies i els vincles entre allò fantàstic, l'art i la política articulen una programació "connectada amb les inquietuds socials i culturals actuals", comissariada per Karen Madrid Ribas i Susana Vallejos.
ACTIVITATS, EXPOSICIONS I TALLERS
La programació inclou 73 activitats, 2 exposicions, una ruta literària, tallers, 2 convencions temàtiques i propostes escèniques, amb la implicació de més de 160 participants.
Altres figures rellevants del festival inclouen Maite Carranza, Laia Aguilar, Naomi Ishiguro, Martí Gironell, Charles Stross, Lisa Tuttle, Jorge Volpi, Django Wexler i Agustín Fernández Mallo, entre d'altres.
A més a més, el 42 homenatjarà Richard Mateson en el centenari del seu naixement, Stephen King pels 50 anys de l'adaptació cinematogràfica de 'Carrie' i Olga Xirinacs, i dedicarà una exposició a Albert Monteys.