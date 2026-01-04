La festa il·legal de La Sénia (Tarragona) entra en el seu quart dia amb uns 400 assistents

TARRAGONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
La festa il·legal que se celebra en unes naus industrials de La Sénia (Tarragona) des de la nit de Cap d'Any entra aquest diumenge en el seu quart dia sense incidents i amb entre 350 i 400 assistents, segons la Policia Local, malgrat el fred a la zona.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que no s'han produït incidents i que, com en els dies anteriors, les persones van abandonant el recinte a mesura que avança la setmana després de reunir un miler de persones la nit de Cap d'Any.
Els agents realitzen controls d'alcohol i drogues a aquells que abandonen la festa i tracten de contactar amb els propietaris de les naus industrials, actualment en desús, que segons va informar aquest divendres l'alcaldessa de La Sénia, Victòria Almuni, han iniciat un procés de denúncia.