La festa il·legal a La Sénia (Tarragona) continua sense incidents per tercer dia consecutiu

Mossos intenta contactar amb els propietaris i fa controls a els qui van sortint de la festa
TARRAGONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -
La festa il·legal que se celebra a La Sénia (Tarragona) des de la Nit de Cap d'Any en naus industrials continua aquest dissabte activa i sense incidents, segons els Mossos d'Esquadra, i amb la participació d'unes 600-800 persones aproximadament segons fonts de la Policia Local.
Fonts dels Mossos han explicat a Europa Press que no s'han produït incidents, no s'ha notificat cap denúncia i s'està intentant contactar amb la propietat del recinte on es desenvolupa la festa.
A més, els agents estan realitzant controls d'alcohol i drogues a aquells que abandonen la festa.
DANYS EN ELS CULTIUS
La tercera tinent d'alcalde de La Sénia, Susanna Querol, ha alertat en declaracions a 3Cat que alguns assistents estan danyant espais agrícoles dels voltants en intentar abandonar la festa per vies on no es troba la policia.
Ha explicat que "moltes finques estan plenes d'olives. Si passen els cotxes per dins dels camps i fas vida per allà, les olives es danyen, evidentment".
"Això són pèrdues de collita, pèrdues econòmiques", ha remarcat sobre aquest tema.