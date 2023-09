Ferrer emmarca l'augment de delictes en la postpandèmia i destaca la incorporació de mossos

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha emmarcat l'augment de delictes del 14% durant el primer semestre del 2023 respecte a l'any anterior en la postpandèmia i ha destacat la incorporació de nous agents durant aquesta legislatura.

"Seguim una mateixa tendència de recuperar indicadors delinqüencials d'abans de la pandèmia", ha explicat en una entrevista a TV3 d'aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual ha destacat que a Barcelona no s'havien aconseguit.

Ferrer ha subratllat que "Catalunya mai no ha tingut tants mossos com ara" i ho ha atribuït a un augment de recursos aportat per la Generalitat i a un acord amb l'Estat per augmentar el topall d'agents.

En aquesta línia, ha dit que preveuen aportar 850 mossos anualment per arribar als 22.000 a principis del 2030 i ha alertat del temps necessari per superar "molts anys de desinversió".

Preguntat sobre el robatori a dos escortes de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que la investigació està en mans de la Guàrdia Urbana i ha afegit que no li consten detinguts.