Ferran Torrent assegura que és un Sant Jordi "estrany" per la dana

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor valencià Ferran Torrent ha assegurat aquest dimecres que aquest Sant Jordi és "estrany" després de la dana que va assolar la Comunitat Valenciana a la tardor.

Ha assegurat que Sant Jordi és una "festa única al món" en la qual li agradaria participar mig dia com a autor i mig dia com a lector.

L'escriptor, que ha publicat recentment 'El jo que no mor' (Columna), ha assenyalat que alguns lectors s'han acostat per preguntar-li per la dana, cosa que troba "normal".