Ferran Garcia, Rita Bullwinkel i Marina Garcés, entre els Premis Llibreter 2026

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Ferran Garcia amb 'Sau', la nord-americana Rita Bullwinkel amb 'Cop de llum', Tina Vallès i Mercè Galí amb 'Cartes imprevistes', Ted Hugues i Chris Mould amb 'El gegant de ferro', Pieter van den Heuvel amb 'El racó de pensar' i Marina Garcés amb 'La passió dels estranys' han guanyat els Premis Llibreter 2026 que concedeix el Gremi de Llibreries de Catalunya.
En la presentació dels premiats, el president del Gremi de Llibreries de Catalunya, Èric del Arco, ha recordat aquest dimecres que es tracta d'un guardó sense dotació, un premi consolidat a la prescripció d'obres publicades en sis categories, i ha destacat la "varietat" entre les obres premiades i finalistes.
Ferran Garcia ha guanyat el Premi Llibreters 2026 Literatura Catalana amb 'Sau' (Males Herbes), una obra de la qual el jurat ha destacat que construeix una "novel·la hipnòtica i ambiciosa" que converteix la naturalesa, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític.
El Premi Llibreter Altres Literatures ha estat per a 'Cop de llum' (La Segona Perifèria/Sexto Piso) de Rita Bullwinkel, que el jurat ha definit com una obra relativament curta, coral, amb ritme i diversitat en la qual cada dona protagonista té una personalitat distintiva.
En l'apartat de Literatura Infantil i Juvenil, en català se l'ha emportat 'Cartes imprevistes' (Animallibres), de Tina Vallès amb il·lustracions de Mercè Galí, mentre que en altres literatures ho ha fet 'El gegant de ferro' (Blackie Books), de Ted Hugues amb il·lustracions de Chris Mould.
El Premi Llibreter a Àlbum Il·lustrat ha reconegut 'El racó de pensar' (Litera) de Pieter van den Heuvel, per la seva reflexió sobre les emocions, i el d'Assaig, Pensament i Altres Narratives per 'La passió dels estranys' (Galaxia Gutenberg) de Marina Garcés, qui ha fet un al·legat en favor de les llibreries com a llocs d'amistat.