Fernández Cubas, Premi Cervantes 2026: "Pot ser una empenta per a tots els contistes"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora barcelonina Cristina Fernández Cubas, Premi Cervantes 2026, ha reivindicat aquest dimecres el gènere del conte, i ha assegurat que el seu premi "pot ser una empenta per a tots els contistes", que ha definit com una gran família.
En una roda de premsa a Barcelona, ha dit que no esperava rebre un guardó com el Cervantes i que ha estat aquest dimecres quan ha posat els peus a terra, i ha fet broma quan ha explicat que va rebre la trucada del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, mentre mirava una pel·lícula a la televisió i va dubtar si respondre perquè no coneixia el número: "Em vaig quedar bastant de pedra, sense paraules".
Ha dit que, tot i que molts coneguts estaven segurs que guanyaria el Cervantes, ella no s'ho esperava i no se feia il·lusions: "No escric per guanyar premis, no és l'objectiu fonamental", ha afegit Fernández Cubas, que ha subratllat la feliç coincidència amb el Premi de les Lletres Espanyoles per al seu amic Enrique Vila-Matas.
MOMENT DE MOLTA DEDICACIÓ
Fernández Cubas (Arenys de Mar, 1945) ha explicat que el Premi Cervantes l'ha agafada en un moment de molta dedicació, amb un estiu prolífic malgrat la calor imperant, i ha dit que és un premi no només per a ella sinó per al gènere del conte.
L'autora ha tingut paraules d'agraïment per a l'editora Beatriz de Moura, que va confiar en els seus contes quan les editorials no ho feien als anys 80, i ha admès que el reconeixement del gènere ha millorat amb el temps.
Fernández Cubas ha subratllat que no té fórmules a l'hora d'encarar un conte, "cada un és començar de nou" i si tingués fórmules s'avorriria, i ha dit que les històries l'han d'atrapar per atrapar també el lector, que considera el seu soci a l'hora d'encarar un conte.
REIVINDICACIÓ DEL CONTE
Ha reivindicat la dificultat del conte perquè un paràgraf dolent pot ensorrar el relat, mentre que una novel·la es pot permetre fallar en un capítol: "Tots els contistes som trapezistes o funàmbuls que treballem sense xarxa i et pots fotre una bona patacada".
També ha dit que un conte requereix tota l'atenció per part de l'autor: "Les novel·les saben esperar, però els contes són com un amant infidel. Si te n'oblides, se'n va amb una altra".