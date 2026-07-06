4 ferits en un xoc a l'N-260 a Llançà (Girona), un dels quals crític i un altre greu

GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Un xoc entre dos turismes a l'N-260 aquest dilluns al matí a l'altura de Llançà (Girona) ha deixat 4 ferits, entre els quals un home en estat crític i una dona greu, a més d'un home i un menor en estat menys greu.
Segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a X, el ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en helicòpter medicalitzat, i la resta de ferits també han estat derivats a aquest centre.
L'accident s'ha produït cap a les 11.40 hores i ha obligat a tallar la via.