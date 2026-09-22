3 ferits lleus per la caiguda d'un fals sostre a l'estació de tren de Fabra i Puig de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han resultat ferides lleus aquest dimarts a la tarda després de la caiguda d'un fals sostre a l'estació de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i el SEM, que ha mobilitzat cinc ambulàncies per atendre els tres afectats: dos d'ells han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i un està pendent de destinació.
Per la seva banda, Renfe ha informat en un comunicat que a causa d'aquesta incidència l'estació no presta servei, per la qual cosa els viatgers han d'utilitzar la línia 1 de Metro entre La Sagrera i Fabra i Puig per continuar el seu viatge.