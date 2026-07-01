5 ferits de l'accident de Lleida han estat operats i 5 més són a l'UCI de l'Arnau de Vilanova

Kike Rincón - Europa Press
LLEIDA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'accident d'un autocar aquest dimecres al matí a Lleida ha obligat a derivar 21 persones al servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, 5 de les quals han requerit una intervenció quirúrgica urgent, mentre que 5 més han ingressat a l'UCI, informa Salut en un comunicat.
La resta de ferits si cal ingressaran a diferents plantes d'hospitalització, entre els quals hi ha afectats per lesions traumàtiques de diversa consideració, com ara l'amputació d'una extremitat inferior, fractures, lesions, traumatismes cranials, abdominals i toràcics.
Per la seva banda, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (Cuap) Lleida ha atès 21 persones amb policontusions lleus, 20 de les quals ja han rebut l'alta, i una altra ha estat derivada a l'hospital.
PROTECCIÓ CIVIL DESACTIVA EL PROCICAT
L'accident ha obligat a activar l'alerta del pla Procicat de Protecció Civil, que s'ha desactivat cap a les 14 hores un cop han estat evacuats tots els ferits.
L'alcalde del municipi, Fèlix Larrosa, ha afirmat que es tracta de l'accident més greu a la ciutat i ha apuntat com a possible causa la pèrdua de control del vehicle, que el conduïa una conductora que s'havia incorporat recentment a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor.