Ferits greus dos motoristes a la C-32 a Mataró i a l'AP-7 a Mollet (Barcelona)

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha resultat ferit greu aquest dimecres al matí en un accident en la C-32 a l'altura de Mataró, mentre que en l'AP-7, al seu pas per Mollet del Vallès (Barcelona), una motorista ha estat traslladada a l'hospital de gravetat després de xocar amb un cotxe, segons informen fonts del Servei Català de Trànsit a Europa Press.
El primer accident s'ha produït sobre les 8.00 hores en la C-32 cap a Barcelona, on s'ha hagut de tallar un carril i el SEM ha activat dues ambulàncies per traslladar al ferit a l'hospital de Mataró.
Quant a l'AP-7, el xoc ha obligat a tallar un carril en sentit Girona i la ferida ha estat traslladada a l'hospital Sant Pau de Barcelona.