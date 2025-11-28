3 ferits greus després d'un incendi en una empresa de reciclatge de Caldes de Montbui

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han resultat ferides greus després d'un incendi d'indústria en una empresa de reciclatge del polígon La Borda de Caldes de Montbui (Barcelona) produït sobre les 7.12 hores d'aquest divendres, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i l'incendi ha obligat a tallar la C-59 en tots dos sentits a l'altura de la ciutat barcelonina des d'aquest divendres sobre les 7.57 hores.
17 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per protegir a les naus adjacents, "tirant aigua i retirant palets i materials perquè el foc s'està propagant" cap a les altres naus, i han expressat que el recinte en flames està totalment compromès, textualment.
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicat a Europa Press que s'han traslladat fins al lloc amb 8 dotacions, 1 equip conjunt de SEM i Bombers i 1 helicòpter medicalitzat.
D'altra banda, Protecció Civil ha expressat en una altra anotació a 'X' recollida per Europa Press que s'ha activat la prealerta del Procicat pel foc i que el telèfon d'emergències 112 ha rebut 80 trucades per l'incident.