5 ferits després de l'explosió d'un vehicle a Lleida

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
Una explosió a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer Lluís Companys de Lleida aquest dissabte ha causat ferides a un total de 5 persones, incloent el conductor i 4 vianants que es trobaven a la zona en el moment dels fets.
El conductor i 2 vianants han resultat ferits greus i evolucionen favorablement, mentre les altres 2 persones es troben en estat lleu, informa l'Ajuntament de Lleida en un comunicat.
Davant de l'avís, s'han desplaçat fins al lloc de l'explosió diverses dotacions del cos dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d'Esquadra, a més de 6 ambulàncies del SEM, informen les organitzacions en sengles publicacions a 'X' recollides per Europa Press.
Tots els ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i les causes exactes dels fet estan sota investigació dels Mossos d'Esquadra.
Segons les primeres hipòtesis dels cossos policials, la deflagració podria haver estat causada per l'ús d'un aerosol a l'interior del vehicle, que hauria entrat en combustió en contacte amb algun element elèctric.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que seguirà "l'evolució" dels fets i també les conclusions finals de la investigació.