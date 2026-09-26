3 ferits, un d'ells greu, després d'esfondrar-se la teulada d'un habitatge a Canovelles (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'esfondrament de la teulada d'un habitatge unifamiliar a Canovelles (Barcelona) ha provocat aquest dissabte 1 ferit greu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i 2 ferits lleus, transportats a l'Hospital de Granollers (Barcelona).
Els Bombers de la Generalitat han extret les persones afectades, entre les quals també es trobava 1 menor que ha resultat il·lès, després de rebre un avís a les 12.59, han informat amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en sengles publicacions a 'X' recollides per Europa Press.
S'han desplaçat al lloc dels fets 10 dotacions dels bombers, el SEM ha activat 6 ambulàncies i 2 dels equips mobilitzats han estat conjunts entre tots dos cossos d'emergències.