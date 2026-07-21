9 ferits, un d'ells greu, en un accident de trànsit a la C-12 a Maials (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Un accident de trànsit amb un vehicle bolcat a la C-12 a l'altura de Maials (Lleida) aquest dimarts a la tarda ha deixat un total de 9 ferits, un d'ells greu, i el qual han traslladat a l'hospital en helicòpter medicalitzat.
Segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a X, 4 dels ferits es troben en estat menys greu (traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova) i 4 més han resultat lleus.
El SEM ha activat 7 dotacions i l'helicòpter medicalitzat i la carretera continua tallada a les 17.30.