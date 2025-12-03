4 ferits, un d'ells crític, en el xoc entre un autobús i una ambulància a Badalona (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Un accident entre un autobús i una ambulància ha deixat 4 ferits, un d'ells en estat crític, després que els dos vehicles xoquessin frontalment aquest dimecres a la matinada a la carretera de Can Ruti de Badalona (Barcelona), segons expliquen fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets han tingut lloc cap a les 4.30 hores i l'autobús anava buit, el conductor del qual ha resultat ferit menys greu, mentre que el conductor de l'ambulància ha quedat atrapat entre el volant i el seient i els Bombers l'han hagut d'excarcerar, mentre que el seu acompanyant ha quedat menys greu.
El quart ferit es tracta d'un treballador de l'empresa d'autobusos, que va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb una crisi d'ansietat, on es van desplaçar amb 6 ambulàncies i l'equip de psicòlegs.