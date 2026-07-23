8 ferits en la deflagració de gas a la plaça Sants de Barcelona, 2 d'ells greus

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona treballen amb 9 dotacions aquesta nit de dimecres al dijous en un incendi per una deflagració de gas a les 22.50 a la Plaça de Sants, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona.
Hi ha 8 ferits: 2 greus i 2 menys greus (traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron), 1 menys greu i 3 lleus (al Clínic), informa via X el SEM, que ha activat 8 ambulàncies.
La fuita de gas prèvia s'havia produït a la tarda sobre les 14.40 en el marc de les obres d'accessibilitat de l'estació de Metro L5 'Plaça de Sants', després que una canonada de gas hagués resultat afectada.
L'Ajuntament explica que "des del primer moment" s'han activat els protocols de seguretat i els Bombers, juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas, s'han desplaçat al lloc per controlar la incidència, mentre que s'ha tallat el tràfic i assegurat la zona com a mesura preventiva.
DEFLAGRACIÓ DURANT UNA REPARACIÓ
Durant les tasques de reparació de la conducció, a les 22.50 s'ha produït una deflagració a la zona afectada i 8 treballadors han resultat ferits.
Els Bombers de Barcelona treballen passada la mitjanit per extingir l'incendi derivat de la deflagració i la Guàrdia Urbana de Barcelona ha establert un perímetre de seguretat.