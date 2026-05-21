Publicat 21/05/2026 18:24

3 ferits crítics en un xoc frontal de 2 cotxes a la BV-2244 a Sant Sadurní (Barcelona)

Una ambulància del SEM
BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

3 persones han resultat ferides crítiques i una altra està en estat greu després d'un xoc frontal entre 2 turismes a la BV-224 a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

El xoc s'ha produït cap a les 16.30 hores al punt quilomètric 0,5 de la carretera i els afectats han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital de Bellvitge i a la Mútua de Terrassa (Barcelona).

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han mobilitzat 8 ambulàncies i els Bombers de la Generalitat també s'hi han desplaçat.

La carretera s'ha hagut de tallar totalment i cap a les 17.45 s'ha pogut habilitar un pas alternatiu per evitar retencions.

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident.

