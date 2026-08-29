9 ferits, un de crític, en accidentar-se tres turismes a l'AP-7 al Papiol (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
9 persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, aquest dissabte per la tarda al Papiol (Barcelona) en accidentar-se tres turismes a l'AP-7 en sentit Barcelona, informa el SEM.
El crític ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, els 4 menys greus al Consorci Sanitari Terrassa - Hospital Universitari i els 4 lleus a l'Hospital Mútua de Terrassa.
L'accident (de què el '112' ha rebut avís a les 16.05) ha obligat a tallar l'AP-7 en sentit Barcelona i el seu accés a la B-23 durant la tarda, i els Bombers de la Generalitat han treballat per rescatar ferits que havien quedat atrapats.