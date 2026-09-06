2 ferits en un accident de 4 vehicles a l'AP-7 al seu pas per Cambrils (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Un accident de 4 vehicles a l'AP-7 a Cambrils (Tarragona) direcció Barcelona ha causat aquest diumenge a la tarda 1 ferit menys greu i 1 de lleu i el tall del carril esquerre de l'autopista en el quilòmetre 267.
Els Bombers de la Generalitat han rescatat una persona que havia quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles després de rebre un avís a les 17.56 a través del telèfon 112, i part dels carrils a la dreta també estan tallats per la presència dels vehicles accidentats, han informat a Europa Press.
La resta dels ocupants, 8 persones, ha resultat il·lès, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat els dos ferits i traslladat al ferit menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).