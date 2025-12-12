Ferit per un incident amb "possible" arma de foc al districte barceloní de Sant Andreu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb "possible" arma de foc al districte barceloní de Sant Andreu que ha deixat a una persona ferida aquest dijous sobre les 20 hores, han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Metròpoli Oberta', el succés s'ha produït al carrer d'Espronceda de la capital catalana i la persona ha estat atesa per efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
La policia catalana manté la investigació oberta i no descarta detencions.