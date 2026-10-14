Ferit per arma blanca un metge del CAP de Torelló (Barcelona) després de ser assaltat al carrer

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimecres un apunyalament a un metge del CAP de Torelló (Barcelona), que ha estat assaltat aquest dimarts a la nit pel carrer amb una arma blanca i posteriorment ha estat traslladat a l'hospital, segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso'.
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha expressat en un missatge a X tot el seu suport a la víctima, la vida del qual no corre perill: "Aquesta violència no té cabuda en la nostra societat. No la tolerarem ni la normalitzarem", ha dit.
La policia catalana ha obert una investigació per mirar de detenir el presumpte agressor i aclarir-ne les causes, que poden apuntar a un possible intent de robatori, tot i que no es descarten altres hipòtesis.