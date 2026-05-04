Ferit per arma blanca un menor al Fòrum de Barcelona aquest diumenge

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Un menor va resultar ferit diumenge a la matinada després de ser atacat per diverses persones a la zona del Fòrum de Barcelona, on va ser agredit amb una arma blanca, segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Els fets es van produir cap a les 03.30 hores de la nit de dissabte a diumenge quan el menor presumptament va ser atacat per un grup de joves, que el van deixar ferit i posteriorment va ser traslladat a l'hospital, tal com ha avançat 'El Caso' i confirmen aquestes fonts.
Els Mossos desvinculen aquesta agressió de la Feria de Abril que se celebra al parc del Fòrum i ara investiguen els fets per esclarir-ne les causes.