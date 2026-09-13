Publicat 13/09/2026 12:36

Un ferit per arma blanca i dos detinguts en una baralla amb uns 10 implicats a Barcelona

Archivo - Arxivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra.
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -

Un home va resultar ferit per arma blanca i dues persones van ser detingudes aquest dissabte a la nit després d'una baralla amb uns 10 implicats al carrer Llacuna de Barcelona.

Segons ha avançat 'Betevé' i han informat fonts policials a Europa Press els agents van rebre l'avís sobre les 21.15 hores i van detenir al presumpte autor dels fets i a un segon individu per un delicte d'amenaces.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a la víctima i la va traslladar a un centre hospitalari.

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