Un ferit per arma blanca i dos detinguts en una baralla amb uns 10 implicats a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Un home va resultar ferit per arma blanca i dues persones van ser detingudes aquest dissabte a la nit després d'una baralla amb uns 10 implicats al carrer Llacuna de Barcelona.
Segons ha avançat 'Betevé' i han informat fonts policials a Europa Press els agents van rebre l'avís sobre les 21.15 hores i van detenir al presumpte autor dels fets i a un segon individu per un delicte d'amenaces.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a la víctima i la va traslladar a un centre hospitalari.