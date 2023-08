Ferit per arma blanca després d'una baralla a Salou (Tarragona)

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultat ferida per arma blanca aquest dilluns després d'una baralla amb diverses persones a la via pública al carrer Sínies de Salou (Tarragona).

Fonts policials han explicat a Europa Press que han rebut l'avís sobre les 9.45 hores, i que el ferit s'ha desplaçat fins a un Centre d'Atenció Primària (CAP) i "no perilla la seva vida".

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i les persones que han participat, i de moment no hi ha detencions.