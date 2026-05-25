Un ferit per arma blanca després d'una baralla a l'exterior de l'estació del Metro La Pau de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 maig (EUROPA PRESS) -
Un home va resultar ferit per arma blanca a la matinada d'aquest diumenge després d'intentar separar una baralla entre dos grups amb unes 20 persones implicades a l'estació de la Pau de l'L4 del Metro de Barcelona, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Els fets van ocórrer sobre les 3 hores del matí i el ferit va ser una persona aliena a la baralla.
En arribar els agents, els implicats ja s'havien dispersat i la investigació continua oberta, però de moment no hi ha hagut detencions.