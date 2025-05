Un ferit menys greu per un incendi a la caseta d'un solar a Tarragona

TARRAGONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

Un incendi a la caseta d'un solar a Tarragona ha provocat un ferit menys greu per cremades i inhalació de fum aquest dilluns al vespre, concretament al passeig Sant Antoni de la ciutat.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 22.11 hores i s'hi han desplaçat amb cinc dotacions; han extingit l'incendi, que ha cremat la construcció completa i, a més, han revisat els blocs de la zona per possible afectació de fum, segons ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha activat i ha atès el ferit per cremades i inhalació de fum, que ha estat donat d'alta in situ en estat menys greu.