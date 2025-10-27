Publicat 27/10/2025 12:30

Un ferit menys greu per un accident a la C-14 a la Selva del Camp (Tarragona)

Archivo - Unes ambulàncies en una imatge d'arxiu
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -

Un accident entre una moto i un turisme a la C-14 a la Selva del Camp (Tarragona) ha deixat aquest dilluns un ferit menys greu que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus, informa el SEM en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'accident s'ha produït cap a les 9 i s'ha hagut de tallar un carril en sentit Reus, amb més de mig quilòmetre de retencions.

No obstant això, la circulació s'ha pogut normalitzar al voltant de les 11.

