Ferit menys greu en un accident que causa 3 quilòmetres de cua a l'AP-7 a la Roca (Barcelona)

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultat ferit en estat menys greu aquest dissabte al matí en un accident a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona, on a les 10.55 hores es registren fins a tres quilòmetres de cua.

El motorista ha estat envestit per un cotxe i posteriorment traslladat en helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, han indicat fonts de Trànsit a Europa Press.

A la mateixa hora, l'AP-7 registra fins a vuit quilòmetres de lentitud en el mateix punt en sentit Girona "per l'efecte badoc", provocat per la reducció de la velocitat dels vehicles que circulen per la via contrària.