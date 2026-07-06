Publicat 06/07/2026 11:33

Un ferit de l'accident d'autocar de Lleida continua a l'UCI amb "evolució favorable"

Una grua retirant l'autocar accidentat
Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat crític amb una "evolució favorable" després de l'accident d'autocar de dimecres passat a la ciutat.

En total són 6 les persones que continuen hospitalitzades en aquest centre, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.

El departament actualitzarà novament l'estat dels ferits quan tots hagin rebut l'alta hospitalària.

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