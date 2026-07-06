Un ferit de l'accident d'autocar de Lleida continua a l'UCI amb "evolució favorable"

Kike Rincón - Europa Press
LLEIDA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Una persona continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat crític amb una "evolució favorable" després de l'accident d'autocar de dimecres passat a la ciutat.
En total són 6 les persones que continuen hospitalitzades en aquest centre, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.
El departament actualitzarà novament l'estat dels ferits quan tots hagin rebut l'alta hospitalària.