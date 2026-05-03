Un ferit greu en un xoc entre un turisme i un autocar a l'AP-7 a Maçanet de la Selva (Girona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
Un xoc entre un turisme i un autocar a l'AP-7 a l'altura de Maçanet de la Selva (Girona) aquest diumenge al matí ha deixat un home ferit greu i un altre menys greu, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, informen en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
El 112 ha donat l'avís a les 9.16 hores i, encara que l'autocar portava 44 passatgers, cap d'ells ha sofert afectacions importants.
Per la seva banda, els Bombers han treballat amb 5 dotacions en l'excarceració de l'acompanyant del turisme, que havia quedat atrapat, segons informen a 'X'.