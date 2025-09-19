Un ferit greu i tres lleus en un accident a la C-55 a Cardona (Barcelona)

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Una dona ha resultat ferida en estat crític i tres homes ferits lleus en un accident a la C-55 a l'altura de Cardona (Barcelona), ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una anotació a X recollida per Europa Press.
La dona ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) i els ferits lleus a l'Hospital Althaia de Manresa (Barcelona), i s'han activat 4 ambulàncies i 1 helicòpter medicalitzat.
En el xoc han col·lisionat un vehicle i un camió, segons els Bombers de la Generalitat, que treballen amb 4 dotacions al lloc dels fets.
La C-55 ha quedat tallada en tots dos sentits a l'altura de l'accident, ha informat Trànsit.
S'ha habilitat un pas alternatiu i s'estan duent a terme desviaments senyalitzats.