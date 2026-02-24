Ferit greu un nen en caure per accident des d'una planta d'un hotel de l'Hospitalet

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Un menor va resultar ferit crític després de precipitar-se per accident des d'una de les plantes de l'Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), diumenge a la matinada, informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Crónica Global', es tracta d'un nen de cinc anys que es va precipitar al buit des d'una alçària d'uns 15 metres durant la celebració d'un casament i va ser traslladat a l'hospital, on ha ingressat en estat crític.
Fonts dels Mossos d'Esquadra expliquen a Europa Press que van rebre l'avís cap a les 04.00 hores i l'incident s'investiga com un accident.