Un ferit greu i 4 menys greus intoxicats per una caldera en mal estat a Cabanes

GIRONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La mala combustió d'una caldera va deixar dimecres a la nit un home en estat greu i quatre en estat menys greu (dos homes, una dona i un menor) en un bloc de sis pisos a Cabanes (Girona), informen fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 22.45 hores i van anar al carrer Canal amb quatre dotacions.
En arribar, van constatar que la caldera estava en mal estat i van tancar la clau del gas de tot l'edifici, van revisar la instal·lació de tot el bloc i van avisar la companyia de gas.
Per la seva banda, el SEM va traslladar el ferit greu a l'Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona), mentre que tres dels ferits menys greus van ser traslladats a l'Hospital de Palamós i l'altre al de Figueres (Girona).
D'altra banda, l'incident va deixar dos ferits lleus, que van ser donats d'alta in situ i el SEM s'hi va desplaçar amb sis ambulàncies per atendre aquesta intoxicació per monòxid de carboni.