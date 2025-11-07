Un ferit greu i dos menys greus en un xoc entre dos turismes a Llagostera (Girona)

GIRONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Un xoc entre dos turismes a Llagostera (Girona) ha deixat un ferit greu i dos menys greus aquest divendres a les 19.08 hores, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
Per atendre'ls, el SEM ha mobilitzat tres ambulàncies, que han traslladat als ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona.
Al lloc dels fets també han acudit els Bombers de la Generalitat amb dues dotacions terrestres.
TRES MENYS GREUS A BELLPUIG
Paral·lelament, també s'ha produït un accident a l'A-2 a Bellpuig (Lleida) amb un camió, una furgoneta i tres turismes implicats, que ha obligat a tallar la via en direcció Saragossa aquest divendres prop de les 20.00 hores.
El xoc ha deixat tres ferits menys greus --un home, una dona i un menor-- que han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El SEM ha acudit amb quatre ambulàncies i els Bombers amb quatre dotacions, que han realitzat maniobres per extreure a una de les persones atrapada en un dels vehicles implicats.