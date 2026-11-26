BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han evacuat tres persones d'un pis del passeig Miramar de Torredembarra (Tarragona), on aquest dijous a la tarda s'ha produït un incendi que ha provocat un ferit greu.
El ferit greu ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i els altres dos han estat derivats en estat lleu a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona, han explicat fonts del cos a Europa Press.
El pis ha quedat "molt malmès" però la resta de veïns han pogut tornar a casa seva, i els bombers han revisat l'estructura i han comprovat si hi havia danys estructurals després d'apagar el foc.