Un ferit greu després de ser disparat al barri de Sants de Barcelona

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home ha resultat ferit greu després d'haver estat disparat al barri de Sants de Barcelona aquest divendres a la nit, informen fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per Europa Press.
L'avís s'ha rebut a les 21.45 hores i els fets han tingut lloc entre els carrers Sugranyes i Sant Frederic, en el límit amb L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Segons expliquen les mateixes fonts, l'home ha estat disparat "diverses vegades" i, després, l'autor ha marxat del lloc, i afegeixen que la víctima ha estat traslladada greu a l'hospital.