Ferit greu després de pujar a una teulada per fer baixar un ramat de cabres a Oliana (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home ha resultat ferit greu aquest dijous a Oliana (Lleida) després de pujar a una teulada per fer baixar un ramat de cabres i caure accidentalment a terra, raó per la qual ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
L'avís s'ha produït a les 10.53 i els Bombers de la Generalitat han mobilitzat dues dotacions per assistir el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i moure l'home fins a l'ambulància, informen en un missatge a X.
En total, s'han activat una ambulància i un helicòpter del SEM, si bé els Bombers també han revisat l'estat de la coberta i han col·locat rampes perquè els animals baixin amb seguretat.