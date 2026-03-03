Ferit greu el conductor d'un camió carregat amb pinyons que ha bolcat al Cogul

LLEIDA 3 març (EUROPA PRESS) -
El conductor d'un camió carregat amb pinyons ha resultat ferit greu després de bolcar aquest dimarts al matí en un accident a la carretera de Castelldans, al Cogul (Lleida), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís s'ha produït a les 08.16 hores i els Bombers de la Generalitat han activat una dotació per poder retirar el vehicle.
Per part del SEM, s'han mobilitzat dues ambulàncies que han atès el ferit i l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.