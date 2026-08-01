Un ferit greu en caure d'una embarcació al litoral de Barcelona

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Un persona està greu a l'Hospital del Mar de Barcelona en caure aquest dissabte a la tarda d'una embarcació al litoral i ser rescatada pels Mossos d'Esquadra juntament al seu acompanyant.
Un dels dos rescatats per la Unitat Subaquàtica dels Mossos s'ha ferit amb l'àncora i l'altre ha saltat per ajudar-lo, ha informat la policia catalana a Europa Press.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat dues ambulàncies i ha traslladat el ferit greu a l'hospital, segons ha detallat a X.