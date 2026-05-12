Un ferit greu i un altre menys greu per una explosió de butà al Poblenou de Barcelona

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
L'explosió d'una bombona de butà aquest dimarts al migdia en un edifici del barri del Poblenou (Barcelona) ha deixat 8 ferits, entre els quals un de greu i un altre menys greu.
Tots dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que les altres 6 persones ferides lleus no han requerit trasllat, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els fets han tingut lloc en un edifici d'habitatges del carrer Venero, de Barcelona, i ha obligat a mobilitzar 9 ambulàncies del SEM, que han assistit un total de 8 persones.