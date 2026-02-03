Publicat 03/02/2026 18:54

Un ferit greu en un accident a la C-58 entre Ripollet (Barcelona) i Barcelona

Retenció a la C-58 per un accident amb un ferit greu
TRÀNSIT

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha destinat aquest dimarts 4 ambulàncies per atendre un home ferit greu a causa d'un accident a la C-58 entre Ripollet (Barcelona) i Barcelona.

En una anotació a X recollida per Europa Press, ha detallat que l'home ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat en una publicació a X que ha obert el carril busVAO a tots els vehicles, excepte els camions, per ajudar a descongestionar la via, que ja acumulava retencions pel sinistre.

Contador

Contingut patrocinat